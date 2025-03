📷 Remco Evenepoel laat niets aan het toeval over en kent het nu al als zijn broekzak

Het is nog zo'n anderhalve maand wachten op de comeback van Remco Evenepoel. Toch is de Belgische kampioen al druk in de weer om zich optimaal voor te bereiden.

Op 18 april maakt Remco Evenepoel normaal gezien zijn rentree in de Brabantse Pijl. De dubbele olympische kampioen ligt al sinds december in de lappenmand na zijn ongeval op training na een botsing met een openzwaaiend portier. Sinds begin februari zit Evenepoel opnieuw op de fiets, maar trainen doet hij voorlopig nog altijd in België. Eind deze maand zou Evenepoel wel op hoogtestage vertrekken met de Giro-ploeg, om zich klaar te stomen voor zijn comeback. Evenepoel verkent parcours van Brabantse Pijl Dat Evenepoel zin heeft in zijn comeback, maakte hij zondag duidelijk. De dubbele olympische kampioen trainde zo'n drie uur op het parcours van de Brabantse Pijl en legde er in totaal zo'n vijf rondjes af. Evenepoel werd op het segment Moskesstraat-Holsteide zelfs de 'Local Legend', met de meeste pogingen de voorbije 90 dagen. De Moskesstraat (0.5 km aan 8%) en de Holstheide (1 km aan 5.2%) zijn de twee laatste beklimmingen van de Brabantse Pijl voor de finish. Voor verrassingen zal Evenepoel dus niet komen te staan in de Brabantse Pijl, een klassieker die hij nog niet won. Bij zijn enige deelname in 2022 werd Evenepoel zesde, de Amerikaan Magnus Sheffield was toen te sterk in de finale.