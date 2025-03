Jan Bakelants ziet één ploeg helemaal door het ijs zakken: "Kan je niet anders concluderen"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het openingsweekend is achter de rug en dus is het tijd voor enkele conclusies. Jan Bakelants zag alvast één ploeg helemaal door het ijs zakken.

Er werd reikhalzend uitgekeken naar het openingsweekend, maar dat baarde volgens velen een muis. Twee keer werd er met een grote groep gesprint voor de zege, Soren Waerenskjold en Jasper Philipsen mochten zegevieren.

De topploegen zoals UAE Team-Emirates-XRG, LIdl-Trek, Visma-Lease a Bike en Red Bull-BORA-hansgrohe bleven achter met lege handen. Vooral die laatste ploeg, met hele wat nieuwe renners, stelde teleur voor Jan Bakelants.

Red Bull-BORA-hansgrohe lost hoge verwachtingen niet in

"Mijn vermoeden werd bevestigd: Oier Lazkano, vorig jaar nog één van de revelaties in de klassiekers, bleef totaal onzichtbaar", zegt Bakelants bij HLN. De Spanjaard werd 126ste in de Omloop en gaf op in Kuurne-Brussel-Kuurne.

"Voorlopig kan je niet anders concluderen dan dat de grote klassieke investeringsdrang van de ploeg niet oplevert. Het geld waarmee naar een vogelpikbord is gegooid, biedt tot dusver geen 'return on investment'."

Met Lazkano, Tratnik en de broers Van Dijke waren vier van de zeven renners nieuw in het openingsweekend bij de Duitse ploeg. Laurence Pithie, een andere aanwinst, kwam zelfs helemaal niet in actie dit weekend.