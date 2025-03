OFFICIEEL: Mathieu van der Poel start in Le Samyn en legt uit waarom

Mathieu van der Poel zou deze week nog trainen in Spanje om zich voor te bereiden op Tirreno-Adriatico die maandag van start gaat, maar de Nederlander zakt deze week dus al af naar België om zijn eerste koers te rijden.

De Ename Samyn Classic krijgt er met Mathieu van der Poel dus een extra aantrekkingsfactor bij. De reden waarom Van der Poel kiest om toch eerder aan zijn seizoen begint? "Als het kriebelt, moet je koersen", zegt hij zelf.

Van der Poel werd op 2 februari voor de zevende keer wereldkampioen veldrijden en ging nadien een week op skivakantie. Daarna werd hij wel ziek, maar Van der Poel kon de trainingen wel al opnieuw hervatten. Nu voelt Van der Poel zich dus klaar om te koersen.

Dat doet Van der Poel samen met Lennert Belmans, Simon Dehairs, Samuel Gaze, Timo Kielich, Sentje Sentjens en Stan Van Tricht. Niet de grootste namen dus, maar met Van der Poel heeft Alpecin-Deceuninck meteen een kandidaat-winnaar aan boord.

Van der Poel krijgt Arnaud De Lie en Paul Magnier als grootste concurrenten in Le Samyn, een koers die hij in 2021 al eens reed. Toen werd Van der Poel 37ste, dit jaar zal hij toch minstens op het podium mikken.

🎙️ Mathieu van der Poel: "If the itch gets too strong, you just have to race!"



A surprise addition to the lineup for @GPSamyn. None other than @mathieuvdpoel will be at the start of this Belgian semi-classic tomorrow! His first road race this season 🚴‍♂️🔥



Check out our full… pic.twitter.com/vD5cRROcJY