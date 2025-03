Wilfried Peeters legt vinger op de wonde over Tim Merlier: "Zo simpel is het"

Soudal Quick-Step sloeg geen mal figuur tijdens het openingsweekend, maar winnen zat er niet in. In Kuurne-Brussel-Kuurne zag ploegleider Wilfried Peeters het vooral in het slot mislopen.

Een tweede plaats van Paul Magnier in de Omloop Het Nieuwsblad en een vijftiende plaats van Tim Merlier in Kuurne-Brussel-Kuurne. Soudal Quick-Step stelde niet teleur, maar kwam telkens tekort voor de overwinning.

Vooral in Kuurne-Brussel-Kuurne liep er het een en ander mis in de voorbereiding op de sprint. Tim Merlier moest nog over een verkeerseiland springen en verloor zo nog tien plaatsen. De Europese kampioen zat te ver en kon niet sprinten voor de zege.

Soudal Quick-Step kwam mankracht tekort voor Merlier

"Je hebt op het einde nog twee, drie man nodig. En als je daar niet zit, maak je een fout. Zo simpel is het", legde ploegleider Wilfried Peeters de vinger op de wonde bij Het Nieuwsblad. Omdat er geen wind stond, viel het ook niet meer stil.

"En dat is het frustrerende: we zijn niet op waarde, geklopt want Tim heeft zijn sprint niet kunnen rijden. We hebben de controle over de koers genomen, maar je moet ook nog paardenkracht in de finale hebben."

Een gemiste kans dus voor Merlier, die vanaf zondag aan de start staat van Parijs-Nice. In 2023 won hij er al eens de eerste rit, de Europese kampioen hoopt dat dit jaar te herhalen.