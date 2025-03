Zonneveld ziet stevig probleem voor Van Aert: "Speelt honderd procent zeker mee"

Wout van Aert overtuigde niet in de Omloop Het Nieuwsblad, in Kuurne-Brussel-Kuurne was het al iets beter. Toch ziet analist Thijs Zonneveld dat de concurrentie zich geen zorgen zal maken.

Een elfde plaats in de Omloop Het Nieuwsblad was wellicht niet waar Wout van Aert voor was gekomen. Een dag later deed Van Aert het iets beter in Kuurne-Brussel-Kuurne, maar het verschil maken lukte niet.

Thijs Zonneveld vond dat Van Aert in een erg matige wedstrijd reed in de Omloop Het Nieuwsblad. "Ik zat al vroeg in de wedstrijd op hem te letten en het was net of hij een beetje bangig was in het peloton", zegt hij bij In het Wiel.

"Hij liet veel ruimte voor zich. Er waren een paar situaties waarin hij kon doorschuiven, maar dat hij het dan niet deed. Zelf zei hij dat hij niet de beste benen had om vooraan te zitten voor de Molenberg", gaat Zonneveld verder.

Mentaal een probleem bij Van Aert?

Zonneveld denkt echter dat het ook vooral mentaal een probleem is. "Maar ik denk toch dat het ook in zijn hoofd zit, want hij heeft vorig jaar twee enorme klappers gemaakt. Voor dat echt uit je hoofd is... Dat moet slijten."

"Zeker als je wat ouder wordt en je ziet het te vaak gebeuren, dan kan dat een reactie opleveren. Dat je net eerder remt of een beetje meer verkrampt bent. Dat speelt honderd procent zeker mee", stelt Zonneveld nog.