Arnaud De Lie spreekt klare taal over eerste wegkoers van Mathieu van der Poel

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Voor Arnaud De Lie werd het niet één van zijn beste openingsweekends. In Le Samyn moet hij tonen dat hij beter is dan we tot nu toe zagen.

De kopman van Lotto had met de nodige pech af te rekenen in het openingsweekend. De Omloop Het Nieuwsblad werd niet wat hij ervan verwacht had. En ook aan de GP Le Samyn heeft hij geen goede herinneringen van vorig jaar. Toen had hij af te rekenen met pech, kwam hij ten val en gaf hij uiteindelijk op. En dan verneem je maandag ook nog eens dat ene Mathieu van der Poel aan de start staat. Leuk is anders voor onze landgenoot. Toch blijft De Lie één van de favorieten voor de zege. “Ik, favoriet? Paul Magnier en Mathieu van der Poel zijn dat eveneens vandaag. Laten we zeggen dat ik één van de favorieten ben”, is De Lie duidelijk aan Het Nieuwsblad. De Belgische kampioen liet nog weten dat hij zaterdag al op de hoogte was van het feit dat de Nederlander vandaag zou starten. “Iedereen weet dat Mathieu een koers op eigen houtje kan veranderen. We zullen hem in de gaten moeten houden.”