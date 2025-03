Bredene Koksijde Classic hoopt deze twee grote namen nog te strikken

Op vrijdag 21 maart wordt de Bredene Koksijde Classic gereden. De wedstrijd hoopt om nog twee grote namen aan het deelnemersveld te mogen toevoegen.

Het is ondertussen al voor de veertiende keer dat de Bredene Koksijde Classic wordt georganiseerd. De organisatie is tevreden dat het negen ploegen uit de WorldTour wist te strikken.

De erelijst is alvast bijzonder imposant aan het worden. Luca Mozzato was de laatste winnaar. Enkele weken later werd hij tweede in de Ronde van Vlaanderen.

“De spurter van Arkéa-B&B Hôtels is opnieuw van de partij en vormt met de Fransman Arnaud Démare een gevaarlijke tandem”, klinkt het bij de organisatie in Het Nieuwsblad.

Verder ook van de partij: Antonio Morgado en Florian Vermeersch (UAE), Luke Lamperti (Soudal Quick-Step), Simon Dehair (Alpecin-Deceuninck), Dylan Groenewegen (Jayco AlUla), Gerben Thijssen, Arne Marit (Intermarché-Wanty), Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek).

En het lijstje gaat verder: Fabio Jakobsen (Picnic PostNL), Hugo Hofstetter (Israel-Premier Tech), Elia Viviani, Steffen De Schuyteneer (Lotto), Geoffrey Soupe (TotalEnergies), David Dekker (Euskatel-Euskadi), Giacomo Nizzolo, Matteo Moschetti (Q36.5) en Alberto Dainese (Tudor).

Knappe namen, met renners die ook zouden passen in Milaan-Sanremo. De organisatie voegt er alvast aan toe nog te mikken op twee toppers: de Noor Alexander Kristoff en oud-winnaar Tim Merlier.