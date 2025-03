Mentaal helemaal op na Omloop en herinnering van vorig jaar? Zo zit het met Arnaud De Lie voor Le Samyn

Het zijn geen eenvoudige dagen voor Arnaud De Lie. Het openingsweekend werd niet wat hij verwacht had en dan komt vandaag Le Samyn.

De Omloop Het Nieuwsblad werd een fikse ontgoocheling voor Arnaud De Lie, nadat hij met materiaalpech af te rekenen kreeg en er verkeerde beslissingen genomen werden.

“Hij zei dat de twee achtervolgingen die hij moest doen zeer intens waren en dat hij er niet van gerecupereerd raakte”, zegt Stéphan Heulot van Lotto aan Het Nieuwsblad.

Van mentale schade is geen sprake. “Arnaud heeft de zaken heel helder geanalyseerd en hij houdt de moed hoog. Ik vind dat hij nog veel volwassener geworden is. Oké, de Omloop was heel belangrijk voor hem en hij wilde iets speciaals neerzetten in die Belgische kampioenentrui, maar soms loopt het niet zoals je het voor ogen had. Dat is koers, dat is sport.”

Conclusies trekken ze dan ook niet bij Lotto, al komt nu wel nog de Ename Samyn Classic die vorig jaar een groot fiasco werd. De Lie kende materiaalpech en kwam ten val. “Een k*tkoers”, zei De Lie achteraf.

“Uiteraard was de Omloop zaterdag een teleurstelling, maar we zijn pas begin maart, dus er is geen enkele reden om ons nu al zorgen te maken”, besluit Heulot. “Arnaud komt dinsdag met veel motivatie aan de start van Le Samyn. Hij is een echte winnaar. Hopelijk verloopt alles wel goed deze keer.”