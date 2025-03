Nog meer zorgen voor WK wielrennen? Ploegleider maakt balans op nadat Ronde van Rwanda in water valt

De Ronde van Rwanda eindigde met een ferme tegenvaller. De slotetappe moest vroegtijdig geneutraliseerd worden.

Sommige ploegen hadden vooraf hun vraagtekens bij de Ronde van Rwanda. De rittenkoers moest op de slotdag geneutraliseerd worden. Een fikse tegenvaller voor de organisatie, ook richting het WK later dit jaar.

Vooraf waren er al de nodige vraagtekens bij de Ronde van Rwanda, door het gewapende conflict dat er aan de hand is, maar volgens ploegleider Kurt Van De Wouwer van Lotto was daar helemaal niks van te merken.

De slotrit rond Kigali, waar ook het WK werd gereden, moest echter gestaakt worden. Door de hevige regenval zou er een landverschuiving geweest zijn, waardoor er modder op de weg terecht was gekomen.

De Wouwer maakte zondag dan ook maar een kleine kennis met het WK-parcours. “Het zal toch pittig zijn”, vertelt hij aan Sporza. “We zitten hier op 1.500 meter en normaal is het hier ook meer dan 30 graden. Die combinatie van warmte en hoogte zal het zeer lastig maken.”

Al is het kijken of het parcours blijft zoals eerst voorzien na deze nieuwe sisser. “Die grote lus zal wel het verschil maken. Als ze de Muur van Kigali gaan behouden, is het voor de klimmers. Anders is het toch voor de klassieke mannen”, besluit hij.

En dan is er ook de vraag nog of het WK echt wel in Rwanda zal gereden worden door het conflict. Er werd al gesproken over een mogelijk alternatief in Zwitserland. Afwachten dus.