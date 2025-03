Roodhooft stipt grote voordeel voor Mathieu van der Poel aan om Le Samyn te rijden

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Opvallende naam vandaag aan de start van Le Samyn: Mathieu van der Poel. En dat heeft meer redenen dan we zouden denken.

Mathieu van der Poel had als plan zijn seizoen te starten in de Tirreno-Adriatico, maar dat is veranderd. De Nederlander start vandaag op de kasseien van Le Samyn.

Manager Christoph Roodhooft legt uit dat geen wilde keuze is van de Nederlander. “Drie maanden geleden hebben we even gedacht om hem het openingsweekend te laten rijden”, zegt Roodhooft aan Het Nieuwsblad.

Zover kwam het uiteindelijk niet. “Het zou nog minder ruimte laten tussen het WK veldrijden en zijn seizoensstart op de weg en we wilden hem toch een paar dagen vakantie kunnen geven na het WK veldrijden. Nu al was het nipt.”

Na zijn vakantie ging Van der Poel direct op hoogtestage, waardoor hij een maand niet thuis is geweest. “Ook dat is het voordeel van Le Samyn: hij kan een paar dagen thuis zijn. Daar keek hij echt naar uit.”

Door voor Le Samyn te kiezen in plaats van de Omloop Het Nieuwsblad zijn de druk van en de verwachtingen bij het grote publiek ook veel minder.

“Le Samyn is minder wereldschokkend. Het is een schone koers, met een ferme finale. Het zou voor Mathieu niet te moeilijk moeten zijn om daar op een leuke manier die finale te rijden. Hij heeft er in het verleden trouwens al gereden, en dat beviel hem wel.”