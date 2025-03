Totaal onverwachte naam valt bij Visma Lease a Bike: "Feit is dat we hem missen"

Visma Lease a Bike wilde hoge ogen gooien in het openingsweekend. De ploeg deed mee, maar stelde duidelijk teleur.

De verwachtingen waren groot, maar het lukte voor Visma Lease a Bike niet om in de Omloop Het Nieuwsblad of Kuurne-Brussel-Kuurne de bloemen te pakken.

Er werd gekeken naar Wout van Aert, maar tussen de vele sprintersploegen verdween onze landgenoot uiteindelijk helemaal in het niet.

“Die beheersen het positioneren natuurlijk heel goed”, zegt Grischa Niermann aan Het Nieuwsblad precies waar het hem om te doen is.

“Ze koersen om voor een helling in positie te zitten en rijden dan defensief naar boven. Het is heel moeilijk om dat voor te zijn. Daarom was het chaotisch en moeilijk voor ons om vooraan te zitten”, gaat hij verder.

Positioneren was het grote pijnpunt in het openingsweekend, terwijl zijn ploeg daar normaal heel erg goed in is, zo gaf hij nog mee.

“Vanuit de auto is het heel makkelijk zeggen: 'Vooraan, vooraan, vooraan.' Maar ik weet ook dat mijn 23 collega's op dat moment hetzelfde zeggen. Feit is wel dat we natuurlijk Nathan Van Hooydonck missen. Hij beheerste het positioneren perfect.”