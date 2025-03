Wie heeft wie nodig? Broers Roodhooft duidelijk over samenwerking met Mathieu van der Poel

In 2011 begonnen Christoph en Philip Roodhooft met hun wielerploeg. Het is ondertussen uitgegroeid tot een groot instituut.

De eerste stapjes zetten de broers Roodhooft in 2011 in de cross, maar met Mathieu van der Poel als uithangbord werd Alpecin-Deceuninck een ongelofelijke WorldTour-ploeg.

Maar wie heeft nu wie nodig? “We zijn ons bewust wat het talent van Mathieu ons heeft bijgebracht, maar Christoph en ik hebben ook voor een kader gezorgd met standaarden die elk jaar hoger lagen, zodat Mathieu zijn talent ten volle kon ontwikkelen”, klinkt het bij Philip Roodhooft in Het Laatste Nieuws.

Al had de Nederlander even goed andere oorden kunnen opzoeken om zich verder te ontwikkelen. “ Hij is altijd loyaal gebleven aan ons, ook omdat wij ervoor gezorgd hebben dat hij loyaal kon blijven. Hij heeft het risico genomen om ons te vertrouwen - daar zijn we hem heel dankbaar voor - en wij hebben het ondernemingsrisico genomen.”

Het was hoe dan ook een risico, want je weet nooit of het allemaal gaat lukken. En dat beseffen de Roodhoofts ook. “Uiteindelijk is Wout van Aert ook te snel gegroeid voor zijn eerste ploeg, idem Tom Pidcock bij het Trinity-project van Pat McQuaid…”, besluit hij.