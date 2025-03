Intermarché-Wanty snakt naar zijn eerste zege en trekt aan de alarmbel

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De voorbije drie jaar kon Intermarché-Wanty altijd in januari al de nul wegvegen, maar dat was dit jaar niet het geval. Voor de ploeg met het kleinste budget blijft geld ook een issue.

Als enige ploeg in de WorldTour wist Intermarché-Wanty nog niet te winnen in 2025. Het zat de Waalse ploeg dit jaar ook nog niet echt mee, vooral de voorbije week zat Intermarché-Wanty in de hoek waar de klappen vielen.

Dinsdag moest titelverdediger Laurenz Rex enkele uren voor de start van de Ename Samyn Classic ziek afhaken. Ook schaduwkopman Hugo Page moest ziek afhaken voor de Omloop Het Nieuwsblad en de Ename Samyn Classic.

Intermarché-Wanty moest in het openingsweekend ook Biniam Girmay missen. De Eritreeër vloog terug naar zijn thuisland om bij zijn familie te zijn voor de geboorte van zijn tweede dochter. Al was dat vooraf al afgesproken binnen de ploeg.

Intermarché-Wanty zoekt naar extra geld

Zonder kopmannen is het moeilijk om te winnen. Het doembeeld van 2021, toen de ploeg moest wachten tot mei voor zijn eerste zege, duikt weer op. Het financiële plaatje heeft daar zeker iets mee te maken. "We halen niet de helft van het gemiddelde budget van de World Tour", zegt CEO Jean-François Bourlart bij Het Nieuwsblad.

"Alles begint natuurlijk bij de kwaliteit van de renners en de staf waarmee je die kan omkaderen. Extra geld zou zeker welkom zijn om te blijven vechten tegen ploegen bij wie het maal twee of maal drie is", stelt ploegleider Dimitri Claeys. Extra geld is dus zeker en vast welkom.