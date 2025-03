Alweer pech voor Lotto: revelatie moet comeback opnieuw een tijdje uitstellen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lotto heeft zijn team bekendgemaakt voor de Strade Bianche en daarin is geen spoor van Jenno Berckmoes. De 24-jarige Belg kon dit jaar nog maar één koers rijden.

Lennert Van Eetvelt, vorig jaar elfde, wordt het speerpunt van Lotto in de Strade Bianche. Na de UAE Tour, waar Van Eetvelt twee keer vierde werd in een rit maar de waaierslag miste in de slotrit, wordt het zijn tweede koers van het jaar.

Naast Van Eetvelt staat ook landgenoot Arjen Livyns aan de start net als de Argentijn Edoardo Sepulveda, de Nieuw-Zeelanders Logan Currie en Reuben Thompson, de Australiër Jarrad Drizners en de Deen Jonas Gregaard.

Berckmoes moet rentree opnieuw uitstellen

Van Jenno Berckmoes is net als in het openingsweekend geen spoor. Volgens Het Nieuwsblad kampt Berckmoes nog met de naweeën van een bacteriële infectie, de Strade Bianche komt dan ook te vroeg voor hem.

Wellicht wordt zijn eerstvolgende koers nu Milaan-Sanremo, hij staat ook op de voorlopige startlijst van de E3 Saxo Classic, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen, de Brabantse Pijl, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl.

Vorig jaar brak Berckmoes door en won hij de Muur Classic en een etappe van de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali te winnen. Hij verzamelde ook tal van ereplaatsen, onder meer een vierde plaats in het Circuit Franco-Belge en de Druivenkoers.