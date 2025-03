Emotionele Niels Albert vertelt over de moeilijke relatie die hij had met zijn overleden vader

Niels Albert heeft in het programma 'Ik vraag het aan' een emotionele getuigenis gedaan over de moeilijke band met zijn vader. Drie jaar geleden moest hij afscheid nemen van zijn vader.

In 'Ik vraag het aan' vragen BV's een liedje aan dat hen terugbrengt naar een emotioneel moment in hun leven. Niels Albert koos voor "My Way" van Frank Sinatra, dat gecoverd werd door Garry Hagger.

"Het is nochtans niet zo'n leuk nummer. Ik heb mijn papa 3 jaar geleden moeten afgeven en heb dat nummer ook gekozen voor zijn begrafenis." Albert vertelt daarna over de moeilijke band die ze lange tijd hadden.

"Hij heeft zijn leven op zijn manier geleefd. Wij hebben geen fantastische band gehad. Dat kwam onder meer door omstandigheden in de koers. We hadden verschillende meningen. Er was altijd discussie en commentaar, nooit was hij eens enthousiast of trots."

Albert heeft spijt

Na de geboorte van zijn dochter zag Albert de relatie plots helemaal veranderen. "Plots leerden we een andere mens kennen. Iemand die spontaan binnen kwam bij verjaardagen met een cadeau voor zijn kleindochter. Of bij ons op het werk een koffie kwam drinken en over vanalles praatte."

"Als ik de tijd kon terugdraaien, zou ik graag nog eens een uur met mijn vader praten", zei een emotionele Albert. "Onze wegen zijn op een stomme manier gescheiden door zijn slokdarmkanker. Ik heb wel nog de kans gehad om tijdens de laatste dagen bij hem te zijn. Ook één avond alleen. Toen hebben we nog een gesprek gehad."