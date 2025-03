Krijgt Pogacar toch verrassende uitdager in de Strade Bianche? "Ik voel me héél goed"

Tadej Pogacar is opnieuw dé topfavoriet voor de Strade Bianche. Toch legt een van zijn uitdagers zich niet zomaar neer bij een derde zege van de Sloveense wereldkampioen.

Met een derde zege in de Strade Bianche kan Tadej Pogacar naast recordhouder Fabian Cancellara (2008, 2012, 2016) komen. Na zijn solo van maar liefst 80 kilometer vorig jaar en de vorm die hij dit jaar al toonde, is Pogacar opnieuw topfavoriet.

Zeker omdat de tegenstand wat tegenvalt. Van de top 30 van de UCI-ranking staan naast Pogacar slechts vijf renners op de voorlopige startlijst. Dat zijn Hirschi (6de), Pidcock (19de), Landa (26ste), Ulissi (27ste) en Carapaz (30ste).

Carapaz wil de strijd aangaan met Pogacar

Die laatste legt zich echter nog niet neer bij een nieuwe zege van Pogacar in de Strade Bianche. Carapaz steekt zijn ambitie niet onder stoelen of banken. "Ik kijk uit naar Strade Bianche, want ik voel me momenteel heel goed."

"Mijn benen voelen geweldig aan, na een goede winter. De verkenning van het parcours is al achter de rug en dit jaar zal het weer wat zwaarder dan vorig jaar. We gaan voor winst en met een ervaren ploeg is dat zeker mogelijk. Ik voel me er klaar voor."

Carapaz kan zijn zelfvertrouwen wel niet staven met goede resultaten uit het verleden. De Ecuadoriaan reed de Strade Bianche al vier keer, een 30ste plaats in 2022 is zijn beste resultaat. Vorig jaar werd Carapaz 70ste op bijna 17 minuten van Pogacar.