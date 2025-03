Patrick Lefevere afgevoerd naar het ziekenhuis nadat hij onwel werd

Patrick Lefevere is woensdagavond afgevoerd naar het UZ van Gent nadat hij op restaurant onwel was geworden. De 70-jarige Lefevere zou het ondertussen wel beter stellen.

Tijdens een restaurantbezoek zou Patrick Lefevere volgens de Waalse kranten L'Avenir en La Dernière Heure onwel zijn geworden. De voormalige CEO van Soudal Quick-Step zou daarna zijn overgebracht naar het UZ Gent.

Lefevere zou last hebben gehad van een bloeddrukval, waardoor hij onwel zou zijn geworden. De 70-jarige Lefevere zou ook de nacht hebben doorgebracht in het ziekenhuis, maar ondertussen wel weer thuis zijn.

Er zullen volgens HLN donderdag nog verdere onderzoeken gebeuren om de oorzaak van de bloeddrukval te achterhalen. In het verleden had Lefevere daar in het verleden ook al last van, net als van hypo's door zijn diabetes.

Lefevere gaf vorig jaar de fakkel door

Afgelopen zaterdag was Lefevere nog aanwezig bij de start van de Omloop Het Nieuwsblad in het Kuipke. Daar werd hij door Flanders Classics nog eens in de bloemetjes gezet na zijn afscheid als CEO van Soudal Quick-Step.

Lefevere was meer dan 20 jaar CEO van The Wolfpack, maar gaf eind vorig jaar de fakkel door aan zijn rechterhand Jurgen Foré. Toch is hij nog altijd beschikbaar voor de ploeg als klankbord en nog vaak aanwezig op evenementen.