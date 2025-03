'Tadej Pogacar heeft een knoop doorgehakt over zijn deelname aan Parijs-Roubaix'

Rijdt Tadej Pogacar nu Parijs-Roubaix of niet? De wereldkampioen verbaasde iedereen al met zijn verkenning van de kasseistroken en er lijkt nu ook wat meer zekerheid te zijn over zijn deelname.

Het klassieke voorjaar begint voor Tadej Pogacar zaterdag in de Strade Bianche. De wereldkampioen verbaasde er vorig jaar iedereen in zijn eerste koers van het jaar door meteen een solo van 80 kilometer uit de benen te schudden.

Daarna rijdt Pogacar ook nog Milaan-Sanremo, de E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Parijs-Roubaix staat voorlopig niet op zijn programma.

Al zou dat volgens La Gazzetta dello Sport nog kunnen veranderen. Zij achten de kans "zeer groot" dat Pogacar dit jaar aan de start staat van Parijs-Roubaix. "Uiteraard kunnen er nog dingen veranderen, maar dit is de situatie op dit moment."

Pogacar wil graag Parijs-Roubaix rijden

Eerder zette Pogacar ook al de deur op een kier voor een deelname dit jaar. "Ik dacht eigenlijk dat deze wedstrijd te zwaar zou zijn voor mij, maar ik heb ondervonden dat het toch mogelijk moet zijn", zei Pogacar bij RMC.

"De kans is groot dat ik in de nabije toekomst aan de start zal staan. Ik kan nog niet zeggen of dat dit seizoen al is of pas volgend jaar. Maar het kan dus dat ik dit jaar al zal deelnemen. Er is altijd een kans. Als de vorm goed is, waarom niet? We zullen zien. De beslissing zal denk ik na Milaan-San Remo (22 maart, nvdr.) vallen."