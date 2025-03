Wout van Aert krijgt zijn slechte openingsweekend cash gepresenteerd

Het openingsweekend van Wout van Aert was dit jaar qua resultaten veel minder dan in 2024. En dat heeft ook zijn gevolgen op de UCI-ranking voor Van Aert.

Met een elfde plaats in de Omloop Het Nieuwsblad en een 75ste plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne was het openingsweekend wellicht niet wat Van Aert ervan had verwacht. Hij deed het een pak minder dan vorig jaar.

Toen won Van Aert de sprint van het peloton en werd hij derde na zijn winnende ploegmaat Jan Tratnik en Nils Politt. In Kuurne-Brussel-Kuurne was Van Aert oppermachtig en sprintte hij naar winst tegen Wellens en Lazkano.

Van Aert zakt weg, Philipsen bedreigt Evenepoel

En dat heeft ook gevolgen op de UCI-ranking voor Van Aert. Vorige week was Van Aert al gezakt van plaats tien naar plaats elf door zijn mindere resultaat in de Algarve, deze week is Van Aert nog drie plaatsen gezakt naar plek veertien.

Tadej Pogacar staat nog altijd bijzonder ruim op kop van de UCI-ranking, met meer dan het dubbele van de punten van nummer twee Remco Evenepoel. Hij ziet nummer drie Jasper Philipsen echter dichtbij komen.

Philipsen scoorde afgelopen weekend goed met een derde plaats in de Omloop Het Nieuwsblad en winst in Kuurne-Brussel-Kuurne, net als Van Aert vorig jaar dus. Verder zien we in de top vijf ook nog Mathieu van der Poel en Ben O'Conner.

