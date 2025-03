Ancien kan niet langer de ogen sluiten: "Geen Evenepoel, Vingegaard of Van der Poel"

Voor Evenepoel was het door zijn blessure onmogelijk, maar het zou leuk zijn moesten hij, Van der Poel en enkele andere toppers meedoen in de Strade Bianche. Enige tegenstand voor Pogacar is daar wel welkom.

Enkele jaren geleden was de Strade Bianche nog dé koers waar de grote namen van verschillende terreinen konden samenkomen. In de editie van 2021 ontstond er een kopgroep met Alaphilippe, Bernal, Pidcock, Pogacar, Van Aert en Van der Poel. Die laatste won. Enkele jaren later dreigt het een koers te worden met weinig spanning.

Pogacar is ondertussen nog eens zoveel beter geworden, waardoor zijn dominantie in de Strade al bijna vooraf vastligt. Zeker omdat enkele andere grote namen ervoor passen. Dit seizoen is het parcours nog langer en zwaarder. De discussie doet de ronde of het niet eerder een klimkoers wordt en de spanning zo helemaal verdwijnt.

Jammere zaak voor het publiek

WielerFlits heeft een rondvraag gedaan over dit onderwerp en is onder meer uitgekomen bij Bauke Mollema. De 38-jarige Nederlander heeft de deelnemerslijst van de Strade de voorbije jaren zien veranderen. "Daar zijn niet de grote namen of de grote klassementsrenners, zoals Evenepoel, Vingegaard, Roglič of Van der Poel. Dat is voor het publiek misschien jammer."

Een aantal fans blijft zo inderdaad op zijn honger zitten. De kans op een lange solo van Pogacar is groter dan op een ultieme ontknoping tussen verschillende renners in die lastige slotkilometer in Siena. Mollema kan zich wel in de fans inleven. "Zij zien het liefst de strijd tussen die mannen in alle grote koersen. Dat is wel jammer, dus zal het lastig worden om Pogačar te kloppen."

Pogacar torenhoog favoriet in de Strade

Er rest ons weing anders dan ons bij die realiteit neer te leggen. Tadej Pogacar is zaterdag torenhoog favoriet in de Strade Bianche.