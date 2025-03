José De Cauwer is formeel over Strade Bianche en geeft ook meest memorabele editie aan: "Ongezien"

Zaterdag staat de Strade Bianche op het programma in Italië. Onderweg naar Siena worden epische en mythische wegen aangedaan. José De Cauwer kijkt enorm uit naar de race en laat zich uit over een aantal zaken.

"De Strade Bianche is voor mij een speeltuin, al is het een heel lastige koers. Het staat op korte tijd helemaal tussen de grote koersen. Het is heel moeilijk te winnen, maar veel renners willen het op hun palmares hebben."

Speeltuin of net niet ...

"De witte wegen, de cipressen, ... Het is heel mooi om te zien. Die beelden die er zijn voor de meeste mensen ... Het is een koers waar je naartoe moet gaan."

"Dat middenplein in Siena, het is een van de weinige koersen waar we nog naartoe mogen op verplaatsing", kirt De Cauwer van plezier.

Memorabele editie 2024

"Ik had die koers zeker graag gedaan, maar als ik in goede vorm was", aldus José De Cauwer bij Sporza. "Of het al een Momument is? Je kan 100 jaar geschiedenis niet meteen wegwissen, maar het is wel een koers die tot de verbeelding spreekt."

De editie die het meest tot de verbeelding spreekt? Dat is de editie van vorig jaar, toen Pogacar er een solo van 81 kilometer van maakte. "Je denkt dat hij niet zou gaan aanvallen, maar hij doet het dan toch."