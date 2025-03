Tadej Pogacar is streng voor zijn concurrenten: "Ik snap niet dat ze dat zeggen"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar heeft er een waanzinnig seizoen 2024 opzitten. Kan hij in 2025 even goed of nog beter doen? Voor de Sloveen is de eerste opdracht alvast een interessante met de Strade Bianche. En hij spreekt ook over de concurrentie.

Tadej Pogacar is dé topfavoriet voor de Strade Bianche 2025. Hij kan er zijn derde zege gaan pakken en zo mede recordhouder worden met Fabian Cancellara. De concurrentie lijkt de bui al te zien hangen. Tweede plaats nooit een ambitie? Meer zelfs: hier en daar zijn er al renners die openlijk zeggen dat ze eigenlijk voor de tweede plaats gaan rijden. Ze vermoeden dat Pogacar namelijk een klasse te sterk zal zijn. Daar is de Sloveen het zelf niet echt mee eens: "Als ik in de schoenen van de andere renners stond, zou ik nooit zeggen dat ik voor de tweede plaats rijd. Je moet altijd voor de zege gaan, hoe dan ook", klinkt het tegen Het Nieuwsblad. Recordhouder worden Toch wil de Sloveen gaan voor een derde zege: "Ik hou van deze koers, het is een mooie wedstrijd en er komen veel vrienden en familie kijken. Ik heb hier veel goede herinneringen. Koersen in de regenboogtrui is altijd een extra motivatie." Zaterdagnamiddag weten we of Pogacar co-recordhouder wordt met Fabian Cancellara en wie er het langst bij hem kan blijven rijden.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur