Er valt Van Gucht en Beyen iets op: "Dat is jammer, je moet daar fier op zijn"

Opvallend beeld tijdens de Strade Bianche. Een aantal Europese kampioenen reden niet met Europese strepen op hun truitje. Dat was onder meer het geval bij de rensters van SD Worx.

Zowel Mischa Bredewold als Elena Cecchini rijden bij SD Worx niet met hun Europese bandjes op hun shirt. Dat bleek ook duidelijk toen Bredewold in de Strade Bianche op een bepaald moment in de vlucht zat.

Geen strepen

Nochtans werd de Nederlandse wel degelijk Europees kampioen in het verleden. In 2023 kroonde ze zich tot Europees kampioene. En ook Cecchini heeft al een paar Europese titels mogen vieren én is al Italiaans kampioene geweest, maar er zijn ook geen Italiaanse bandjes te zien.

"Ze is kampioene geweest, maar je ziet het niet op haar shirt", aldus Ruben Van Gucht tijdens de live-uitzending op Sporza. "Ik had contact met de ploeg deze week en ze rijden dus niet met die strepen."

Fier zijn

"Ze gingen nog navragen waarom dat zo is. Van der Breggen rijdt bijvoorbeeld wel met regenboogbandjes. Een kleinigheidje, een detail. Maar goed: je hebt er toch voor gereden."

Waarop Ine Beyen meteen inpikte: "Ik zou er altijd mee willen rijden, want je moet daar fier op zijn. Ik vind het jammer dat het niet zo is."