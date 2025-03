Johan Museeuw liep bijna verkoudheid op van wereldtopper tijdens verkenning Strade: "Ja santé zeg!"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tijdens de parcoursverkenning van een koers kan je ook al heel veel bijleren. Dat was ook niet anders voor de Strade Bianche van 2025. José De Cauwer en Karl Vannieuwkerke trokken op pad en dat leverde bijzondere beelden op. Ze kwamen ook ... Johan Museeuw tegen.

José De Cauwer en Karl Vannieuwkerke verkenden in Toscane zo'n 150 kilometer van de Strade Bianche. Dat is er dit jaar opnieuw eentje met nog meer hoogtemeters en nog meer grindwegen.

En dus zal het volgens de analisten stuiven. En niet enkel omwille van de weersomstandigheden - droger dan bepaalde vorige jaren. De toppers zouden er wel eens een topkoers kunnen van maken.

Op een bepaald moment kwamen ze zelfs Johan Museeuw tegen, die op de fiets zijn verkenning van de koers deed en meteen een boekje opendeed over ... Tadej Pogacar.

Verkoudheid door de snelheid?

"Ik ben hem gisteren (donderdag, nvdr) tegengekomen op training. Dat is zot, hoe ze rijden zelfs bij een verkenning", aldus Museeuw in zijn analyse. "Santé zeg."

Volgens Museeuw zou hij een verkoudheid hebben opgelopen door te zien hoe snel de Sloveen hem passeerde. Benieuwd of dat ook meteen een graadmeter wordt voor de koers van zaterdag zelf. Pogacar is uiteraard dé grote favoriet om ook dit jaar in Siena met de hoofdprijs te gaan lopen.