Louis Vervaeke haalt uit naar de UCI: "Ze flikken ons, het is vragen om miserie"

Het wordt opnieuw stof happen in de Strade Bianche dit jaar, want het wordt een droge editie. Een nieuwe maatregel van de UCI kan dan ook voor problemen zorgen voor de renners.

De warme en stoffige Strade Bianche baart heel wat ploegen zorgen. Zij willen hun renners dan ook ten alle tijde van drinkbussen kunnen voorzien, zodat er geen gevaar is op uitdroging en ze ook het stof uit hun mond kunnen spoelen.

Al zal dat niet makkelijk worden, want net dit jaar heeft de UCI een regel ingevoerd dat er slechts op een aantal punten op het parcours bevoorrading mag worden uitgedeeld. Daarmee wil de UCI twee problemen aanpakken.

Het wil de veiligheid verhogen maar ook meer gelijkheid creëren tussen ploegen. Rijkere ploegen konden vaak op heel veel plaatsen mensen inzetten om bidons te aanbieden, terwijl kleinere ploegen dat veel minder kunnen.

Vervaeke vindt UCI-maatregel over bidons maar niets

Nu moeten alle renners samen echter op twee of drie plaatsen bidons aannemen, want net voor extra gevaar zorgt. Louis Vervaeke vindt het dan ook geen goede maatregel. "De UCI wil meer gelijkheid en veiligheid creëren, maar eigenlijk flikt het ons", zegt hij bij HLN.

"In hectische klassiekers zoals Strade Bianche is het vragen om miserie." En door de oneffenheden op de grindwegen vallen de drinkbussen ook snel uit de houders. Tijdens de verkenning was Soudal Quick-Step na enkele bochten al drinkbussen kwijt.

Op zeven punten, na kilometerpalen 35, 53, 85, 109, 144, 172 en 202, zullen er bidons mogen worden aangegeven. Dat waren er oorspronkelijk maar zes, maar daar is op vraag van de ploegen nog een zevende bijgekomen.