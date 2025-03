Michel Wuyts wil iets rechtzetten over Jonas Vingegaard: "Echt onzin"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Op het eerste duel tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar zal het wachten zijn tot de deze zomer. De Deen laat in het voorjaar opnieuw alle eendagskoersen aan zich voorbij gaan.

Jonas Vingegaard reed dit jaar al de Ronde van de Algarve, vanaf zondag rijdt hij met Parijs-Nice zijn tweede rittenkoers van het jaar. Eind maart komt Vingegaard ook aan de start van de Ronde van Catalonië.

Begin juni staat er dan een eerste duel met Tadej Pogacar op het programma in de Dauphiné, ook in de Tour en de Vuelta zullen Pogacar de strijd met elkaar aangaan. Het WK in Rwanda zou de eerste en enige eendagskoers van het jaar kunnen worden van Vingegaard.

De Deen reed in 2023 en 2024 samen slechts één eendagskoers, namelijk de Clasica San Sebastian vorig jaar en gaf op. Vingegaard krijgt dan ook de stempel van puur een ronderenner te zijn die geen eendagskoersen aankan, omdat hij niet kan wringen.

Wuyts begrijpt Vingegaard

"Laat mij dat als onzin bestempelen. In de Tourrit op en naast champagnevelden deed hij vorig jaar verdomd vlot mee aan het wiel van Pogacar. Het kan dat Vingegaard een calamiteitenkoers liever uit de weg gaat", zegt Michel Wuyts bij HLN.

Wuyts snapt dat zelfs, want de Strade Bianche is niet zonder gevaar met zijn afdalingen op grind en open vlaktes waar de wind vrij spel heeft. "Zie het akelige beeld bij de tuimelperte van onder meer Alaphilippe en Benoot in 2022."