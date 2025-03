Patrick Lefevere schrok nog van iets anders door ziekenhuisopname: "Heb dat onderschat"

Patrick Lefevere deed iedereen even schrikken toen hij in het ziekenhuis belandde door een bloeddrukval. De voormalige baas van The Wolfpack schrok ook zelf van de vele reacties die hij kreeg.

Eind vorig jaar kondigde Patrick Lefevere zijn afscheid aan als CEO van Soudal Quick-Step, sindsdien is hij met pensioen. Lefevere blijft wel een vaak aanwezige gast, zo was hij vorige week zaterdag nog bij de start van de Omloop Het Nieuwsblad. Enkele dagen later liep het dus fout voor Lefevere. Woensdagavond kreeg hij op restaurant een bloeddrukval en werd hij overgebracht naar het ziekenhuis. Intussen stelt Lefevere het opnieuw beter en is hij sinds donderdag ook weer thuis. Lefevere kreeg veel berichtjes door ziekenhuisopname Het nieuws over Lefevere zorgde voor heel veel media-aandacht, waar Lefevere wel van was geschrokken. Maar waar hij misschien nog meer van was geschrokken waren de vele berichtjes die hij had gekregen. 'Ik denk dat ik er wel 500 à 700 gekregen heb. En nadat ik op X had gepost dat ik thuis was en dat het weer goed ging, kreeg ik er nog eens 200", zegt Lefevere bij HLN. Ook mensen die hem belden die dat eerst niet durfden. "Misschien onderschat ik hoe graag de mensen mij zien", besluit Lefevere nog. De voormalige baas van Soudal Quick-Step is ondanks zijn pensioen nog lang niet vergeten door heel veel mensen.