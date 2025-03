Topfavoriete maakt het weer in Strade Bianche: "Iedereen verwachtte het van mij, maar het ook doen ..."

Lotte Kopecky was niet aanwezig in de Strade Bianche. En dus kregen we iemand anders die haar op de erelijst zou gaan opvolgen. Het werd een zeer spannende editie, waarbij het duimen en vingers aflikken bleek. Demi Vollering won uiteindelijk haar tweede Strade.

In de afdaling van Le Tolfe ging Van der Breggen aan, waarop enkel Labous en Vollering de overstap nog konden maken. Voor Labous was het werk op dat moment gedaan en dus kregen we de twee Nederlandse die samen richting Siena mochten rijden.

Leerling tegen leermeester

Leerling tegen leermeester. Van der Breggen is na drie jaar zonder koersen helemaal terug en legde Vollering het vuur méér dan aan de schenen. In een sprint met twee in de straten van Siena stond er uiteindelijk geen maat op Vollering, die heel makkelijk wegsprintte bij de haar landgenote.

En dus werd het een tweede overwinning in de Strade Bianche voor de Nederlandse, die uiteraard heel tevreden was achteraf in het flashinterview. "Ik voel me heel goed en ben superblij. Ik wist dat ik goed was en iedereen verwachtte dat ik zou winnen."

Veel druk op de ketel

"Maar het ook effectief doen? Dat is nog iets anders. Je wil het doen voor jezelf en de ploeg, maar er stond veel druk op de ketel. Als je het dan kan afwerken, dan is dat prachtig."

"Ik ben heel trots, met dank ook aan het werk van het team. Het is heel leuk om tegen Anna van der Breggen te racen. Het doet me denken aan de goede oude dagen en het doet me eraan herinneren hoeveel ik gegroeid ben doorheen de jaren."