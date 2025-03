Uitdager Tom Pidcock pakt uit met vreemde uitspraak voor de Strade Bianche

Velen kijken naar Tom Pidcock als uitdager voor Tadej Pogacar in de Strade Bianche. De winnaar van twee jaar geleden kreeg alvast een opvallend teken op training.

Geen Mathieu van der Poel of Wout van Aert aan de start van de Strade Bianche, en dus is Tom Pidcock samen met Tadej Pogacar de enige winnaar van de laatste vijf jaar die de Italiaanse klassieker kon winnen.

Door zijn sterke start bij zijn nieuwe ploeg Q36.5 Pro Cycling, met al vier overwinningen, wordt er vooral naar Pidcock gekeken om weerwerk te bieden tegen Tadej Pogacar. Al weet hij dat dat niet makkelijk wordt.

"Hoe Pogacar te verslaan is? Door voor hem aan de streep te zijn", lacht de Brit bij Sporza. "Tadej is natuurlijk Tadej. We weten hoe sterk hij is. Als Tadej aanvalt, zal ik hem proberen te volgen. Want mijn doel morgen is om te winnen."

Pidcock had geen goed gevoel op training

Vorig jaar werd Pidcock vierde op bijna vier minuten van Pogacar. Al had dat ook met het weer te maken. In het eerste deel van de koers regende het, waardoor Pidcock bij de aanval van Pogacar al veel energie verloren had.

Dit jaar belooft het de hele tijd droog te blijven. En Pidcock kan zich nog optrekken aan iets wat hem vertrouwen moet geven. "Op training voelde ik me deze week niet al te best. Dat is meestal een goed teken voor het weekend."