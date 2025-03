📷 Qua appreciatie in zijn eigen ploeg mag Jonas Vingegaard niet klagen: "Net als Wout van Aert"

Jonas Vingegaard treedt op een bepaalde manier in de voetsporen van Wout van Aert. De ploeg laat zijn waardering voor Vingegaard op een visuele manier merken.

"Net als Wout van Aert krijgt ook hij nu zijn eigen, gepersonaliseerd exemplaar", heeft persattaché Thijs Roelen bij HLN nieuws over Jonas Vingegaard. "In de Deense kleuren en vervaardigd door onze Deense partner Bygma." Zo'n extra touch kan een wielrenner toch altijd waarderen. Van Aert is steeds goed herkenbaar door zijn Red Bull-helm. Vingegaard zal met zijn nieuwe helm ook goed te herkennen zijn.

Bij de aankondiging over de verlenging van de samenwerking met Bygma deele Visma-Lease a Bike al enkele plaatjes van de rood-witte helmen die Vingegaard ter beschikking zal hebben. Hij zal voor het eerst zo'n exemplaar dragen in Parijs-Nice, de rittenkoers die vandaag aanvat. Vingegaard kiest dit jaar voor Parijs-Nice en niet voor Tirreno-Adriatico.

Vingegaard geen egoïst

In 'De Koers naar De Zon' is er sprake van gedeeld kopmanschap met Matteo Jorgenson. Dat lijkt vooral een gedeeld kopmanschap op papier, maar Vingegaard spreekt dat tegen. "We hebben een uitstekende band. The thing is: ik ben niet die egoïst die alleen maar aan zichzelf denkt en zich voor de rest van niks of niemand aantrekt."

Vingegaard is dus zeker van plan om zich collegiaal op te stellen ten opzichte van de Amerikaan. "Als hij in een kansrijkere positie geraakt dan ik, zal ik me met plezier opofferen. En als hij wint, zal ik even blij zijn. Ik zie Matteo niet als rivaal, maar als bondgenoot." Er zijn ook koerssituaties die staven dat Vingegaard best een extra mannetje bij zich heeft in finales.

Extra troef voor Visma-Lease a Bike

"In de Algarve zat ik wat alleen, wat het bij momenten moeilijk maakte. Met een extra troef verandert dat. Nu kunnen wíj de concurrentie in een lastig parket brengen."