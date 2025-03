Er staat he-le-maal geen maat op! Tim Merlier stopt niet bij klavertje vier en raast maar door voor Soudal Quick-Step

Wat mogen ze bij Soudal Quick-Step blij zijn dat ze Tim Merlier hebben. Vier keer mocht hij zijn handen reeds in de lucht steken. Daar blijft het niet bij, want ook in Parijs-Nice was het meteen raak.

In de openingsetappe van Le-Perray-en-Yvelines was het de vraag of op de hellingen onderweg het verschil gemaakt kon worden. Dat was alleszins niet in die mate het geval dat de sprinters hun plan moesten herbekijken. Er waren wel nog een paar renners die kozen voor een late uitval, in de personen van Tarling en Skjelmose.

Dat zijn toch al renners van een bepaald kaliber. Dat hielp de sprintersploegen misschien ook, want ze wisten goed genoeg dat ze hen niet mochten onderschatten. De onvermijdelijke massasprint kwam er dus wel degelijk. Bij het ingaan van de laatste kilometer leek topfavoriet Tim Merlier echter enigszins ingesloten te zitten. Toch moest de Wolfpack niet panikeren.

Gouden combinatie Soudal Quick-Step

Merlier had nog altijd zijn maatje Van Lerberghe om hem naar voren te loodsen. Dat is al zo vaak een gouden combinatie gebleken voor Soudal Quick-Step. Alpecin-Deceuninck trok dan weer de kaart Kielich. Die kon nog wel voor Merlier aan de spurt beginnen. Eens Merlier voorbij zijn landgenoot ging, lag de weg naar de overwinning op.

Er waren nochtans ook andere topspurters aanwezig in het peloton, zoals Arnaud Démare en Dainese. Ook zij moesten lengten toegeven op Merlier. Er viel helemaal niets te beginnen tegen de Europese kampioen. Dat moeten zijn tegenstanders nu al voor de vijfde keer dit seizoen ondervinden. De zegehonger bij Merlier is duidelijk nog altijd niet gestild.

Merlier wist kater van in Kuurne uit

Het is ook een opsteker na de gemiste kans in Kuurne-Brussel-Kuuren. Het is de tweede keer in zijn carrière dat Merlier door ritwinst op de openingsdag de gele trui mag aantrekken in Parijs-Nice.