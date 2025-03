Had Evenepoel bij olympische titel geluk aan zijn zijde? "Ik weet niet zeker of ik Remco had kunnen volgen maar..."

Remco Evenepoel vierde zijn olympische titel in Parijs met bravoure. Had hij in deze koers het geluk aan zijn zijde? Eén van zijn concurrenten die dag blikt terug en sluit niet uit dat hij hem kon volgen, als een aantal dingen anders waren verlopen.

Ben Healy doet bij VELO nog eens zijn relaas van zijn olympische wegkoers. "Mijn hoogtepunt was de Olympische Spelen. Ook al had ik mijn hele seizoen opgebouwd richting de Tour, de Olympische Spelen was gewoon een ongelooflijke ervaring. Het was veel cooler dan ik had verwacht. Ik wist niet goed wat ik kon verwachten van de Olympische Spelen. Het is echt het grootste platform in de wereld voor sport."

De Ier vond het dus ongelooflijk om in de straten van Parijs voor de prijzen te koersen, maar vindt één zaak wel jammer. "Het was een tricky situatie, omdat we gewoon zijn om te koersen met oortjes. Op de Spelen zijn er dan ineens geen oortjes. Ik denk dat de originele vlucht perfect was. Het was exact wat ik wilde doen, maar er was een gebrek aan informatie."

Healy kende exacte situatie niet

Zo was het moeilijk inschatten welke zet de juiste zou zijn. "Ik zag dat ik een kloof van 15-20 seconden had, maar ik wist niet ten opzichte van wie. Als ik had geweten dat dit de voorsprong was op een groep van vier of vijf achtervolgers, dan had ik hen laten terugkomen en konden we met een sterkere groep het peloton achter laten." En nog belangrijker: dan kon Healy nog wat krachten sparen.

Nu zag hij Evenepoel en Madouas aansluiten en verloor hij contact met hen op de Montmartre. Healy denkt achteraf dat dit een stevige kans was om een medaille te pakken. "Ik kan niet zeker weten of ik Remco Evenepoel had kunnen volgen maar ik was nu al vrij dichtbij. Als ik niet enkele cartouches al op voorhand verschoten had, dan denk ik dat ik een goede kans had gehad."

Goud bestemd voor sterke Evenepoel

Gebaseerd op hoe sterk Evenepoel die dag was en hoe Madouas afzag in zijn wiel, dan denken we toch dat Healy zich over de gouden plak niet al te veel illusies moet maken.