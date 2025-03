Opeenstapeling van gloriemomenten ver weg! Visma-Lease a Bike moet zonder Wout van Aert de wonden likken

Visma-Lease a Bike moet even de wonden likken. Of een Wout van Aert in vorm aan de start staat of niet, dat scheelt een slok op een borrel.

Van Aert heeft dit jaar gepast voor de Strade Bianche, terwijl de Italiaanse eendagskoers eigenlijk de wedstrijd van zijn grote doorbraak is. Nadat hij de switch maakte van het veld naar de weg, was het in de Strade dat Van Aert jaar na jaar een sterke prestatie neerzette. Het was een opeenvolging van straffe resultaten die hij in verschillende edities neerzette.

Van Aert was derde bij zijn debuut in 2018 en deed een jaar later even goed. Met het opdoen van de nodige ervaring leerde hij wat nodig was om de koers te winnen: dat speelde hij klaar in 2020. Er volgde nog een vierde plek in 2022, bij wat voorlopig zijn laatste deelname aan de Strade was. Bij Visma-Lease a Bike zouden ze nu een gat in de lucht springen met zo'n uitslag.

Visma-kopman krijgt bijna 6 minuten aan de broek

Dat zat er dit jaar niet in. Bij afwezigheid van Van Aert was Attila Valter de kopman. De Hongaar kan ook wel zijn mannetje staan in zulke koersen maar heeft niet de klasse van een Van Aert. "Ik moet het resultaat accepteren", besluit Attila Valter na zijn 22ste plek van voorbije zaterdag. Hij bereikte bijna zes minuten na winnaar Pogacar de aankomst.

"Ik ben niet echt blij met het resultaat", is Valter heel eerlijk. "Ik voelde me goed, maar ik kon het verschil helaas niet maken. Op de Monte Sante Marie hoopte ik nog terug te komen, maar de koplopers gingen te hard. We kwamen onderweg helaas veel pech tegen, wat het ook niet makkelijk maakte. Mijn vorm is gelukkig goed, maar ik had graag meer kunnen doen."

Hopen op snelle topconditie bij Van Aert

Ze weten bij Visma-Lease a Bike maar al te goed welk verschil het kan maken om in zulke koersen over een goede Wout van Aert te beschikken. Het is dus hopen dat die laatste gauw weer de topconditie te pakken heeft.