Sep Vanmarcke wist al snel hoe laat het was voor Visma-Lease a Bike: "Dit was niet de ploeg met de grote ambitie"

Visma-Lease a Bike koerst niet rond zoals we dat de voorbije jaren gewend zijn. Sep Vanmarcke had dat in de Strade Bianche ook niet verwacht.

In de Omloop was het zo dominante Visma-Lease a Bike uit het verleden al ver te zoeken. Er kon toen nog gesteld worden dat het zeker niet de enige ploeg was die de rest zijn wil niet kon opdringen. In de Strade was de oogst wel heel magertjes: Attila Valter was de beste man uit de ploeg met een ... 22ste plaats. Dat moet toch beter kunnen.

Visma-Lease a Bike was vertrokken met Tulett en Valter als kopmannen. Dat is niet meteen een situatie die de Nederlandse ploeg gewend is. "Ik zal zeggen: ik had de startlijst bekeken en ik was bijna zeker dat er niemand van Visma-Lease a Bike vooraan zou zitten", geeft Sep Vanmarcke in Café Koers aan dat hij er niet veel van verwachtte.

Valter de man van het conflict met Benoot

Nochtans deed de naam Valter bij hem wel een belletje rinkelen in de podcast van Het Nieuwsblad. "Valter heeft een paar jaar geleden nog een conflictje gehad met Tiesj Benoot", herinnert Vanmarcke zich. "Die mannen zijn gewoon om voor toppers te werken. Als Valter te horen krijgt dat hij plots kopman is, kan het zijn dat hij blokkeert of zijn weg niet vindt."

Er is immers een aanzienlijk verschil in het ervaren van druk tussen een kopman en zelfs een schaduwkopman. "Normaal leidt die topper wel de weg of zegt die hem wat hij moet doen. Dat is een ander gegeven. Je wordt 'gelift' als je een goede kopman hebt. De ploeg die aan de start stond, was niet de ploeg met de grote ambitie", is de conclusie.

Betere Visma-renners op hoogtestage

Moet Visma-Lease a Bike dan iets doen aan de breedte van de ploeg? "Ze zijn in de breedte heel sterk, maar die renners zitten allemaal op een berg."