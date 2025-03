Sven Nys geeft zich open en bloot over zijn kwetsbaarheid als persoon: "Heel naar gevoel, ik weet dat dat moment gaat komen"

Sven Nys heeft al vele schitterende momenten mogen ervaren in zijn leven. Hij blijft wel een kwetsbaar persoon. Dat steekt hij ook niet weg.

Sven Nys was te gast in Viva la Vida, het radioprogramma van Ann Van Elsen bij radiozender JOE. Nys ging daar zonder omwegen in op het thema kwetsbaarheid. Voor hem is zijn achillespees het geluk van zijn zoon Thibau. "Absoluut. Dat is hetgene waar ik mee opsta en waar ik mee ga slapen. Omdat hij een sport aan het beoefenen is die heel risicovol is."

Sven Nys weet dat zeker in het wegwielrennen het gevaar om elke hoek loert. "Ik besef maar al te goed dat ik op een dag een telefoon krijg met het idee: "Hij is gevallen, we weten nog niet hoe hij eraan toe is maar hou u vast". Ik weet gewoon dat dat moment gaat komen. Dat is nu eenmaal zo. Dat is onderdeel van die sport." Zelfs de waan dat Thibau er misschien aan ontsnapt, is bij Sven niet aanwezig.

Sven doet verhaal van sleutelbeenbreuk Thibau uit de doeken

"Moeten we hem daarom tegenhouden iets te doen wat hij graag doet? Neen, maar ik ben er mij wel van bewust. Dat is een heel naar gevoel", bekent Sven. Die kan nu ook al een anekdote bovenhalen die hij als erg vervelend ervaarde. "Ik heb ooit Thibau met een sleutelbeenbreuk in Amerika op het vliegtuig gezet", verwijst hij naar de breuk die Thibau opliep in de Wereldbekermanche veldrijden in Waterloo van 2021.

De chirurgen die het meeste ervaring hebben met breuken van topsporters of wielrenners in het bijzonder zijn immers in België actief. "Hij ging geopereerd worden in Herentals door Toon Claes. Ik moest in Amerika blijven, want daar vonden nog wedstrijden plaats. Op zulke momenten denk je: "Eigenlijk moet ik met mijn zoon mee naar huis"."

Sven Nys is in de eerste plaats vader

Zulke zaken kruipen echt wel in de kleren, geeft Sven Nys grif toe. "Dat doet toch wel iets met u", aldus de veldritlegende.