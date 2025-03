Bert Van Lerberghe onthult waarom hij zo'n uniek duo vormt met Tim Merlier

Het succesvolste duo in het peloton is wellicht Bert Van Lerberghe en Tim Merlier. De twee hebben al een hele historie samen, die zelfs heel ver terug gaat.

Met zes zeges is Tim Merlier dit seizoen de succesvolste renner in het internationale peloton. De Europese kampioen gaat zo verder op zijn elan van vorig jaar, waar hij met 16 zeges tweede werd in de zegestand achter Tadej Pogacar.

Veel van zijn zeges heeft Merlier ook te danken aan zijn lead-out Bert Van Lerberghe. Sinds 2023 rijden de twee samen bij Soudal Quick-Step, begin dit jaar verlengden ze ook hun contract tot eind 2028.

"We kennen elkaar al een jaar of 20", zegt Van Lerberghe bij Sporza. "Dus onze band is niet echt gegroeid, maar we zijn wel nog meer ingespeeld op elkaar. Al kon onze band al bijna niet beter zijn."

Van Lerberghe en Merlier naar de Tour

"Het is iets heel unieks en nog nooit gebeurd, denk ik. Op school hadden we dat nooit gedacht. Het is een uniek verhaal. Dat is heel tof." En dat verhaal kan dit jaar nog een pak mooier worden voor het duo.

Want ze mogen dit jaar ook naar de Tour, onder meer om te scoren in de eerste etappe in Rijsel. Daar staat de eerste gele trui op het spel in een massasprint. Samen zullen ze ook ingezet worden om Remco Evenepoel te helpen.