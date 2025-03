Mathieu van der Poel heeft een plan, maar is ook nog niet helemaal op de hoogte

Mathieu van der Poel rijdt met Tirreno-Adriatico opnieuw een rittenkoers als voorbereiding op Milaan-Sanremo. Al zal hij wel nog moeten bekijken waar hij zijn kans kan gaan.

Net als in 2021 en 2023 komt Mathieu van der Poel aan de start van Tirreno-Adriatico. In 2021 zorgde Van der Poel voor spektakel, door elke dag de strijd aan te gaan met Pogacar en Van Aert. Zo won hij de vijfde rit na een solo van meer dan 50 km.

Twee jaar geleden pakte Van der Poel het rustiger aan en was hij vooral lead-out voor Jasper Philipsen, zelf brak hij geen potten. Dit jaar moet Van der Poel geen rekening houden met een sprinter zoals Philipsen of Groves.

En dus liggen er kansen voor Van der Poel. "Ik moet het routeboek nog bestuderen, maar ik heb hier al meegemaakt dat je soms in een vlucht moet zitten om te winnen. Ik hoop dat er enkele zwaardere aankomsten zijn waarop ik mijn ding kan doen", zegt hij bij Sporza.

Milaan-Sanremo in het achterhoofd van Van der Poel

Het is Van der Poel ten voeten uit, om zonder kennis van het parcours aan de start te staan, maar er zit wel degelijk een plan achter het rijden van Tirreno-Adriatico. Van der Poel hoopt net als in 2023 voldoende warmgedraaid te zijn voor Milaan-Sanremo, die hij toen won.

"Ik heb Sanremo al twee keer als eerste koers van mijn voorjaar gereden. Dat was niet slecht, maar ik had toen niet de benen die ik wel had toen ik er won. We denken dus dat dit de beste aanpak is om de beste benen te hebben in Sanremo", besloot Van der Poel.