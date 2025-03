Na twaalfde plaats in rit één: Mads Pedersen geeft ploegmaats veeg uit de pan in Parijs-Nice

Mads Pedersen heeft zich in de eerste rit van Parijs-Nice niet helemaal kunnen mengen in de sprint. De Deen was achteraf dan ook bijzonder kritisch voor zijn ploegmaats.

Vorig jaar werd Mads Pedersen nog tweede in de eerste etappe van Parijs-Nice, dit jaar moest hij tevreden zijn met de twaalfde plaats. Ruim achter Tim Merlier, die net als in 2023 de eerste rit won en de gele trui pakte. Pedersen kwam er dus niet echt aan te pas en nam dat vooral zijn ploegmaats kwalijk. "Er valt niet veel te analyseren, het was gewoon verschrikkelijk", zei hij bij TV2 "Het werk dat vandaag gedaan werd, is gewoon niet goed genoeg." Gibbons is de gebeten hond voor Pedersen Vooral over de Zuid-Afrikaan Ryan Gibbons was Pedersen niet tevreden. "Ryan kwam veel te laat opdagen, maar dan liet ik hem ertussen. In alle hectiek stopte hij plots met rijden, en dat is een fout van hem", besloot de Deen. Maandag staat er een tweede massasprint op het programma in Parijs-Nice, kan Pedersen daar wel uitblinken? Ook twee jaar geleden won Pedersen al eens de tweede rit in Parijs-Nice, toen klopte hij onder meer Olav Kooij. Pedersen zoekt in Parijs-Nice ook naar zijn derde zege van het seizoen. Hij won al een rit en het eindklassement in de Ronde van de Provence, vorig jaar beleefde Pedersen een boerenjaar met maar liefst twaalf zeges.