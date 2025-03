Van der Poel droomt groot: Roodhooft krijgt stevig advies na vertrek van Deceuninck

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Alpecin-Deceuninck begon goed aan het seizoen met zeges van Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel. Al was er ook minder goed nieuws door het vertrek van sponsor Deceuninck.

Met een goed openingsweekend van Jasper Philipsen, met winst in Kuurne-Brussel-Kuurne, en een zege van Mathieu van der Poel in de Ename Samyn Classic, lijkt Alpecin-Deceuninck zich opnieuw op te kunnen maken voor een goed voorjaar.

En dat zal misschien wel nodig zijn om de ploeg in de schijnwerpers te zetten. De broers Roodhooft moeten namelijk op zoek naar een nieuwe naamsponsor voor 2026, want Deceuninck kondigde aan dat het zich na dit jaar terugtrekt.

Al heeft Alpecin-Deceuninck ook wel genoeg troeven om nieuwe sponsors aan te trekken. Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen liggen nog vast tot eind 2028, toptalent Tibor Del Grosso ligt vast tot eind 2027.

Grote sponsor als vervanger van Deceuninck?

Van der Poel ligt niet echt wakker van het afhaken van Deceuninck. "Al hoop ik natuurlijk wel dat we een tweede naamsponsor vinden", zegt Van der Poel bij Het Nieuwsblad. "Ik heb er het volste vertrouwen in dat Philip Roodhooft daar ook in zal slagen."

"En voor mijn part is het een grote sponsor, zodat we als team nog verder kunnen groeien", stelt Van der Poel. Als het niet lukt met zo'n attractieve renner als Van der Poel, bij wie zou het dan wel kunnen lukken?