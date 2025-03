Visma-Lease a Bike werd uitgelachen: UCI nam verrassend besluit over opvallende tijdrithelm

Een jaar geleden verraste Visma-Lease a Bike de wielerwereld met hun wel erg opvallende en grote tijdrithelm. De UCI opende meteen een onderzoek naar de speciale helm.

De vorm van een helm, het is iets waar het in het voorbije jaar wel vaker over ging. Zo pakte Wout van Aert in de Ronde van de Algarve al uit met een tijdrithelm in een gewone wegrit, ook tijdens de Omloop Het Nieuwsblad droeg hij die helm.

Die helm in kwestie was de Giro Aerohead 1.0, de oude tijdrithelm die Visma-Lease a Bike tot voor kort gebruikte. Maar ook over de Giro Aerohead 2.0 was er een jaar geleden veel te doen. Die bijzonder grote tijdrithelm zorgde toen voor veel vragen.

Primeerde de veiligheid nog met die helm of was vooral het aerodynamische voordeel ervan die het belangrijkste was? De UCI startte een jaar geleden dan ook met een onderzoek naar de steeds radicalere ontwerpen van tijdrithelmen, maar gaf Visma-Lease a Bike een goedkeuring voor één jaar.

Visma-Lease a Bike mag tijdrithelm blijven gebruiken

"Eventuele aanpassingen zullen zo snel mogelijk naar buiten worden gebracht", zei de UCI toen. Zo werd de sok in de helm van Specialized, die onder meer Remco Evenepoel gebruikte, verboden door de UCI.

Dit jaar zijn er echter geen nieuwe maatregelen genomen door de UCI om het ontwerp van helmen te beperken. En dus mag Visma-Lease a Bike zijn opvallende tijdrithelm blijven gebruiken, ook al was er een jaar geleden dus veel commotie over.