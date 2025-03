Dit gaat wel héél ver... Vete onder landgenoten in het wielerpeloton loopt de spuigaten uit: "Ik haat hem"

Het is in België tot dusver onder de radar gebleven, maar er is een heuse vete in het peloton aan de gang. Uitgerekend een Belgische koers zorgt er voor dat die weer helemaal oplaait.

Onlangs is in ons land de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré gereden. Voor Alexys Brunel was dat de koers van de sportieve heropleving. De Fransman rondde een knappe solo af en hield aan de aankomst in Roeselare een voorsprong van acht seconden over op een uitgedund peloton. Die overwinning levert de nodige belangstelling op.

Dat gebruikt Brunel om zijn gal te spuwen over zijn landgenoot David Gaudu. Bij L'Équipe houdt Brunel zich helemaal niet in. "Ik haat hem", zegt hij over de man die even zijn ploegmaat geweest is. "Hij maakt me belachelijk met zijn stomme liveshows. Een vreselijke kerel. Hij denkt dat hij een kampioen is, maar dat is hij niet."

Brunel is eerder een Pinot-fan

Gaudu rijdt nog altijd bij Groupama-FDJ, terwijl Brunel ondertussen beland is bij TotalEnergies. "Hij heeft misschien koersen gewonnen, maar dat maakt hem niet geweldig. Hij is niets in vergelijking met Thibaut Pinot, een idool van mij." Dat is een Fransman met een heel andere status, volgens Brunel. "Als Thibaut in mijn wiel zat, gaf ik me 1000 procent."

De winnaar van de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré verwijt Gaudu om zich anders voor te doen dan hij is. "Als je een probleem met mij hebt, moet je de ballen hebben om dat te tonen. Je respecteert me niet? Dan ik jou ook niet." Als dat maar goed komt de volgende keer dat ze samen in het peloton moeten rijden. Gelukkig zijn het twee verschillende type renners.

Fransen moeten het niet uit de hand laten lopen

Gaudu is echt iemand voor het rondewerk, Brunel daarentegen rijdt ook veel eendagskoersen. In elk geval moet het toch niet helemaal uit de hand lopen.