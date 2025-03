Ine Beyen en Ellen Van Loy halen nog eens uit naar onvoorstelbaar debacle: "Het hek helemaal van de dam, het was een circus"

Er zijn zo van die koersen die maar blijven nazinderen. Bij Ine Beyen is dat - helaas, moeten we zeggen - het geval met de Omloop voor vrouwen. Ze zal niet snel vergeten wat daar allemaal gebeurd is en Ellen Van Loy kan haar alleen maar bijtreden.

Beide vrouwen hadden het erover in Derailleur, de podcast van Pickx Sports. "Ik ben er nog altijd zo'n beetje niet goed van", bekent Ine Beyen, die betreurt dat het geen reclame was voor het vrouwenwielrennen. "Ik noemde het meteen na de wedstrijd een snertprestatie en dat was het ook. Uiteraard alle lof voor Lotte Claes, want ze heeft de overwinning meer dan verdiend."

Van Loy is geïnteresseerd in wat er achter schuilt achter de beslissing van zovele teams om de achtervolging niet in te zetten. "Dan stel je je de vraag: waar zijn de initiatiefnemers of wat speelt er mee in de privésferen? Het was jammer genoeg geen reclame voor de sport, maar alle lof voor Lotte." Die klopte de Poolse Nerlo in een op zijn zachtst gezegd opmerkelijke spurt.

Beyen kijkt met grote ogen naar sprint voor zege

"De sprint voor de overwinning was dan ook nog een sprint van het zevenendertigste knoopsgat. De Poolse begint te sprinten van op een kilometer, langs de verkeerde kant." Van Loy pleit nog enigszins voor verzachtende omstandigheden. "Het waren duidelijk twee dames die niet verwacht hadden om in die situatie te zitten." Beyen gaat er mee akkoord, maar vindt wel dat je het dan nog slimmer kunt aanpakken.

"Dan krijg je nog eens de interviews achteraf met Lars Boom en Danny Stam", gaat ze verder. Dan is het hek helemaal van de dam. Vollering was tevreden over het werk van haar meisjes. Wiebes was boos op FDJ. Het was een beetje een circus." Dat Boom bij SD Worx met slaande deuren vertrok, zou aan de basis liggen. Van Loy maakt zich dan een bedenking. "Dat zal er wel vingerdik opliggen, maar er zijn toch nog andere ploegen?"

Niet enkel SD Worx en FDJ in de fout

"Ik vind het bizar dat er dan geen andere samensmeltingen zijn", besluit Van Loy. Beyen is het er volledig mee eens. "Een Fenix-Deceuninck, een ploeg die altijd aanvalt en durft te verliezen, deed ook niets. UAE en Canyon/SRAM deden ook niets. We kunnen niet enkel naar FDJ en SD Worx kijken. Het zijn natuurlijk de twee ploegen met de grootste kanshebbers, maar dan nog moet je meekoersen."