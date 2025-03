Kan hij Milaan-Sanremo aan? Wuyts en Vanthourenhout raken het niet eens over Tim Merlier

Tim Merlier zal dit jaar opnieuw niet aan de start komen in Milaan-Sanremo. Sven Vanthourenhout begrijpt dat, Michel Wuyts niet.

Met nu al zes overwinningen is Tim Merlier opnieuw aan een uitstekend seizoen bezig. In de massasprints staat er geen maat op de Europese kampioen en ook in lastige etappes zoals de eerste van Parijs-Nice overleefde Merlier.

Toch staat Milaan-Sanremo niet op zijn programma, Merlier rijdt die koers liever niet. "Soudal Quick-Step en Merlier weten heel goed tot wat hij in staat is en wat niet", zegt ex-bondscoach Sven Vanthourenhout bij Wuyts & Vlaeminck.

"In het huidige peloton zie ik hem niet over de Poggio raken", zegt Vanthourenhout. "Pogacar maakt er een punt van om Sanremo te winnen, waardoor ze zeker op de Cipressa, maar ook ervoor al een ongelofelijk hard tempo zullen rijden. En dat zie ik Tim niet overleven."

Moet Merlier Milaan-Sanremo rijden?

Michel Wuyts is het daar helemaal niet mee eens. "Ik leg me daar niet bij neer. In dat peloton zit je in Milaan-Sanremo verscholen. Je moet maar maken dat je iemand zijn wiel te pakken krijgt op een respectabele plaats op de Cipressa en aan de voet van de Poggio geraken. Je kan het toch eens proberen?"

"De gunfactor krijg je van mij volledig", zegt Vanthourenhout. "Ik ben fan van Merlier, al heel lang. Maar ergens, nee." En Soudal Quick-Step heeft met Paul Magnier ook al een andere kopman naar voren geschoven voor Milaan-Sanremo.