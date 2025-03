Tim Merlier wil van één koers absoluut niets weten: "Laat maar, als het niet echt moet"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tim Merlier is de laatste jaren uitgegroeid tot één van de beste sprinters ter wereld. Maar in tegenstelling tot zijn concurrenten laat hij Milaan-Sanremo liever links liggen.

Met vijf zeges dit seizoen doet niemand beter dan Europees kampioen Tim Merlier. Net als in 2023 was hij de beste in de openingsrit van Parijs-Nice en pakte hij de gele trui, voor Merlier al zijn 55 profzege.

Hoewel Merlier een van de beste sprinters ter wereld is, zal hij, in tegenstelling tot zijn concurrenten Jonathan Milan, Jasper Philipsen en Olav Kooij, niet aan de start komen in Milaan-Sanremo. "Vriendelijk bedankt. Laat maar, als het niet echt moet", zegt Merlier bij HLN.

Geen Milaan-Sanremo voor Merlier

Ook op zijn 32ste zal Merlier dit jaar niet debuteren in Milaan-Sanremo. Een koers van 290 kilometer is hem onbekend en ook de kans op een echte sprint is klein door de enorme snelheid op de Cipressa en Poggio.

Bij Soudal Quick-Step hebben ze er geen probleem mee dat Merlier Milaan-Sanremo overslaat. Volgens ploegtrainer Koen Pelgrim is het dan ook geen schande om te erkennen dat sommige koersen Merlier minder liggen.

"Tim weet verdomd goed wat hij kan en niet kan", zegt ploegleider Tom Steels. "En wáár zijn carrièrepad precies ligt uitgestippeld. Het is ook een renner die het hele jaar door presteert. En in die zin toch wat zorgvuldig moet omspringen met zijn lichaam en conditie."