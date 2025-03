Sven Vanthourenhout trekt grote ogen bij het nieuws over Vingegaard en legt het verschil met Van Aert en Evenepoel uit

Er is Sven Vanthourenhout iets opgevallen. Jonas Vingegaard wordt op zijn wenken bediend en dat is toch nog wat anders dan de samenwerkingen bij Wout van Aert en Remco Evenepoel.

Visma-Lease a Bike laat Vingegaard voortaan met een rood-witte, gepersonaliseerde helm rondrijden. "Er zijn in het wielrennen een aantal renners die een gepersonaliseerde helm hebben, maar dat is meestal overkoepelend met een groter partnership", zegt Sven Vanthourenhout in de podcast Wuyts & Vlaeminck. "Een drankensponsor: Wout van Aert werkt met zo eentje samen."

Bij Visma plaatsen ze dat op hetzelfde niveau maar het is toch nog wat anders. "Jonas Vingegaard heeft nu echt een gepersonaliseerde helm met een one man partnership, met een Deens bouwbedrijf. Ik ben benieuwd of dat in de toekomst navolging krijgt. Ik vind dat wel bijzonder, want in de wielrennerij is dat vrij apart. Het team en de UCI moeten daar goedkeuring voor geven. Dat is ongetwijfeld gebeurd."

Ook geval Evenepoel is nog anders

Vanthourenhout haalt nog een ander voorbeeld aan van een samenwerking in het wielrennen. "Bij Soudal Quick-Step rijden alle renners op fietsen van Specialized maar is Evenepoel ambassadeur van het fietsenmerk. Dat blijft dan wel allemaal onder dezelfde koepel." Ook dat is dus nog verschillend. Het doet de vraag rijzen of het nu positief of negatief is wat bij Visma-Lease a Bike gebeurt.

"Ik weet niet hoe ik het momenteel moet interpreteren", spreekt Vanthourenhout zich daar niet over uit. "Natuurlijk houd je op die manier renners tevreden. Tegelijkertijd blijft het een extern gegeven. Ik veronderstel dat het team er niet armer van wordt, Ik veronderstel dat het wel een gedeeld partnership zal zijn, maar het overige deel van het team zal zijn graantje niet meepikken."

Helmenfabrikant Visma-Lease a Bike blijft hetzelfde

Vanthourenhout benadrukt wel dat het contract tussen Visma-Lease a Bike en zijn helmenfabrikant gerespecteerd wordt. "De helmenfabrikant is Giro, dat blijft hetzelfde, maar de helm wordt echt gepersonaliseerd."