Wout van Aert heeft snelle antwoorden klaar op spervuur aan vragen: "Als papa is dat nog meer een opdracht"

Het is altijd leuk als we onze wielertoppers nog beter leren kennen. Wout van Aert staat dat toe met zijn antwoorden op enkele aparte vragen.

Die worden hem gesteld door VTM. Zo wil de tv-zender weten wat het laatste is dat Van Aert eet voor de koers. "Echt het laatste? Dat zal een rijstcakeje of een fruitcakeje zijn, iets dat door de verzorgers gemaakt wordt." Hoe vindt Van Aert de ontspanning na een wedstrijd? "Voor mij is het meest ontspannende moment om 's avonds laat in de auto terug naar huis te rijden. Dan zit ik liefst alleen in de wagen."

De rit terug naar de Kempen is vaak goed om alle gedachten op een rijtje te krijgen. "Soms zelfs zonder muziek, want een klassieker is vaak zo'n hectische dag dat je er naar uitkijkt om rust te vinden." Over zijn grootste opoffering moet Van Aert niet lang nadenken. "Niet vaak thuis zijn. Als papa is dat nog meer een opdracht dan vroeger. Veel weg van huis zijn is de grootste opoffering."

Benoot een goede kamergenoot

Heeft hij een favoriete kamergenoot? "Ten eerste slaap ik heel graag alleen. Dat is niet een heel vast gebruik in het wielrennen. Tiesj Benoot is een heel goede kamergenoot. Eigenlijk maakt het mij niet veel uit, als het slaapritme maar een beetje hetzelfde is." Gelukkig verdient hij met de koers ook goed zijn boterham. Dat geeft hem de mogelijkheid om ook wel wat geld uit te geven.

Is er iets waar Van Aert het geld voor laat rollen? "Lekker eten of reizen. Het gebeurt niet heel vaak, want dat past niet echt bij onze levensstijl. Op de momenten dat het kan houd ik er wel van om nieuwe plekken te ontdekken of lekker uit eten te gaan." Na afloop van een wielerwedstrijd in het buitenland reist Van Aert al eens door, samen met vrouwlief Sarah en de kids, als zijn agenda het toelaat.

Van Aert lacht met eigen 'talent'

De laatste vraag in dit spervuur is of hij naast fietsen nog een talent heeft. "Mijn moeder zei altijd dat ik het goed kon uitleggen. Misschien is dat wel een talent", lacht Van Aert.