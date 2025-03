🎥 De Bondt probeert het zoals Van der Poel, maar met een heel andere afloop: "Plots..."

Een etappe van 239 kilometer in de regen en de kou, dat kregen de renners voorgeschoteld in Tirreno-Adriatico. Dries De Bondt had zo zijn eigen manier om warm te blijven.

Door de barre weersomstandigheden had niemand echt zin om te koersen in de monsteretappe in Tirreno-Adriatico. Dat zorgde er wel voor dat renners het ook koud kregen en daar had Dries De Bondt wel klaar mee op zo'n 80 kilometer van de streep.

Net als Mathieu van der Poel in 2021 viel De Bondt aan om het warm te krijgen. "Ik moest gewoon een manier vinden om het warm te krijgen. Ik had al twee keer van kleren gewisseld omdat ik het kouder en kouder kreeg", zegt De Bondt bij Cycling Pro Net.

Licht gaat uit bij De Bondt

"Het peloton ging zo traag, maar na de tussensprint vroeg Pietrobon me of we samen gingen doorrijden. Ik wist eerst niet goed wat ik moest doen, maar we krijgen zomaar zo'n drie minuten van het peloton. Dus daarom zijn we vol beginnen rijden."

"Ik voelde me eerst heel goed, maar plots ging het licht uit. Ik had nochtans zoveel mogelijk gels proberen te eten, maar de kou heeft toch de overmacht genomen. Ik kreeg een kleine hongerklop op het einde." Van der Poel rondde zijn poging in 2021 wel succesvol af met ritwinst.

Voor Decathlon-AG2R liep het eindelijk allemaal goed af. Andrea Vendramme timede zijn sprint het beste en bezorgde de Franse ploeg zijn vierde zege van het seizoen, de eerste van het seizoen in de WorldTour ook.

We feel for you, Dries 🥶



A torrid day at Tirreno-Adriatico and Dries de Bondt wants to warm up! pic.twitter.com/sh3G9yCnJj — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) March 12, 2025