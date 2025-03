Jonas Vingegaard laat zijn frustraties de vrije loop na neutralisatie in Parijs-Nice

Jonas Vingegaard greep net naast de ritzege in Parijs-Nice, maar is wel de nieuwe leider in de Franse rittenkoers. De Deen liet nadien wel zijn frustraties de vrije loop over het verloop van de etappe.

Op zo'n 45 kilometer van de streep werd de vierde etappe van Parijs-Nice voor zo'n 45 minuten geneutraliseerd. Op iets minder dan 30 kilometer van de streep werd de rit dan toch hervat en ook uitgereden.

Dat had volgens Jonas Vingegaard niet mogen gebeuren. "Ik heb gemengde gevoelens. Neen, zelfs dat niet. Ik ben momenteel gewoon niet tevreden. Deze finale hadden we nooit mogen rijden", zei Vingegaard achteraf.

Vingegaard niet te spreken over herstart in Parijs-Nice

"We hadden hier niet moeten koersen en we hadden niet moeten doorrijden. Ik zou niet zeggen dat het te gevaarlijk was, maar we reden een tijdlang traag in die afdaling. Iedereen had het koud, je voelde je remmen niet meer. Je krijgt dan enkele minuten om op te warmen, maar dat lukt niet."

"Ook nu nog niet. Ik heb het nog altijd koud. Tja, het is heel teleurstellend dat ik in de laatste 25 meter nog voorbij gestoken wordt, maar dat hoort bij het wielrennen", zei Vingegaard met een bedrukt gezicht. Hij neemt dus wel de leiderstrui over van zijn ploegmaat Matteo Jorgenson.

Vingegaard is nu leider met vijf seconden voorsprong op Jorgenson. Skjelmose volgt op 33 seconden, Lipowitz op 35 seconden en ritwinnaar Almeida op 36 seconden. Ook Arensman en McNulty staan nog binnen de minuut van Vingegaard.

