Moet Belg voor de tweede keer het voorjaar missen? "Heb het er heel moeilijk mee"

Door een val in de Strade Bianche staat Stan Dewulf (27) alweer aan de kant tijdens het klassieke voorjaar. En dat nadat hij vorig jaar ook al lange tijd aan de kant stond.

In de kopgroep in de Strade Bianche zat Stan Dewulf, maar plots was de Belg van Decathlon-AG2R vooraan verdwenen. Op de zevende grindstrook liep het namelijk mis, door een renner die voor Dewulf iets te enthousiast door een bocht ging.

"In een paniekreactie greep ik iets te snel naar de rem. De gevolgen waren niet min. Met vier zaten we in de ziekenwagen. Ik heb pech, want het is een slechte breuk. Een tweetal weken zal ik moeten toekijken", zegt Dewulf bij Het Nieuwsblad.

Dewulf liep een sleutelbeenbreuk op, maar hoopt toch nog enkele van de klassiekers te kunnen rijden. Vorig jaar moest hij ook al de klassiekers missen door een operatie aan zijn liesslagader, dat wil hij geen tweede keer meemaken.

Kan Parijs-Roubaix nog voor Dewulf?

"Ik heb het er heel moeilijk mee", zucht Stan Dewulf. "Gelukkig was mijn vriendin er om me op te peppen." Nu is het voor Dewulf de knop omdraaien en nieuwe doelen stellen. Of Parijs-Roubaix daarbij hoort, is maar de vraag.

De Hel van het Noorden is een van de hoofddoelen van het voorjaar van Dewulf. In 2018 won de West-Vlaming nog Parijs-Roubaix voor junioren, bij de profs kon Dewulf nog geen goed resultaat neerzetten in Parijs-Roubaix.