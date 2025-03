Oliver Naesen haalt scherp uit naar zijn collega's: "Dit is gewoon koersvervalsing"

Over de vierde etappe in Parijs-Nice zal nog een stevig woordje gesproken worden. Door de weersomstandigheden werd de etappe deels geneutraliseerd, maar Oliver Naesen is niet te spreken over hoe het allemaal is verlopen.

Op zo'n 45 kilometer van de streep werd de vierde etappe van Parijs-Nice zo'n 45 minuten geneutraliseerd. Volgens Oliver Naesen onvermijdelijk, doordat er hagel en sneeuw bleef liggen op het wegdek. Naesen is samen met Matteo Trentin de afgevaardigde van de rennersvakbond CPA in Parijs-Nice. Hij ging naar voren als verantwoordelijke en ging met de jury praten. De kopgroep en peloton zouden gestopt worden en daarna zou er overleg komen. Naesen ziet geen solidariteit tussen renners Voor Naesen het sein om naar de volgwagen te gaan en enkele regenjassen op te halen. Ondertussen ging Naesen langs bij de andere ploegen om hun standpunt te vragen. Zo'n zeven ploegen wilden stoppen, twee anderen wilden aansluiten bij de meerderheid. "Ik kwam vooraan en toen zei men me dat we over 2 minuten zouden starten. Daar sta je dan, net zoals de helft van het peloton, met al je kleren", zegt Naesen bij Sporza. "Movistar draaide meteen de kraan open. De solidariteit was 0,0. Dit is koersvervalsing!" "Zelf heb ik hier niets bij te winnen, maar ik denk aan mannen als O'Connor en Vlasov." O'Connor verloor twee minuten, Vlasov meer dan een kwartier. "Zij gaan ervan uit dat de koers stilgelegd wordt en het eerste wat ze zien, is dat de groep in 3 stukken ligt. Zo mag dit niet verlopen."